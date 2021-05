publié le 24/05/2021 à 22:00

Ce lundi 24 mai, Bob Dylan fête ses 80 ans. Pour l'occasion, Eric Jean-Jean revient dans Bonus Track sur l'exceptionnelle carrière du chanteur américain, en compagnie d'Yves Bigot. Tour d'horizon de ses plus grands tubes, parmi lesquels se trouve Hurricane, l'ultime coup de gueule de Bob Dylan...

En 1974, après s'être quelque peu retiré du monde suite à son accident de moto, et être finalement revenu en sortant notamment son plus grand tube, Knockin on heaven's door, Bob Dylan décide de repartir en tournée avec The Band, les musiciens avec qui il faisait de la musique à Woodstock, juste après son accident de moto.

Pour autant, cette tournée fera ressurgir de vieux démons : alcool, drogue, femmes… Il finit par se séparer de sa femme de l'époque et parti vivre à New York dans un loft de Greenwich Villlage. En 1975 il va sortir l’album Desire qui contient la chanson Hurricane.

Le retour de la "protest-song"

Pour Dylan, c’est un peu le retour à la protest-song. C'est une chanson où il s’insurge contre ce qu’il croit être une erreur judiciaire. Hurricane, c’est le surnom d’un boxeur : Rubin Carter, champion de boxe noir américain, arrêté en 1966 pour un triple meurtre dans un restaurant du New Jersey.

Il est condamné à la perpétuité par un jury exclusivement blanc sur la simple fois de témoignages contradictoires alors qu’il ne cesse de clamer son innocence. Toute la chanson raconte l’histoire de ce fait divers.

Hurricane bénéficiera finalement d’un nom lieu en 1988. Pour beaucoup, ce tube est l'un des meilleurs de Bob Dylan. En plus du poids des mots, la signature musicale, c’est le violon de Scarlet Rivera qui sublime le morceau. Une violoniste qu’il avait croisé dans la rue alors qu’il venait de s’installer à New York. Elle jouera finalement du violon sur tout l’album.