Comme Céline Dion, Bryan Adams a interprété une version de "Let's Talk About Love"

Puisque tu pars, superbe titre devenu un tube en 1988, est extrait de l’album culte de Jean-Jacques Goldman : Entre gris clair et gris foncé. Un morceau si bien écrit que chacun lui donne un sens : pour accompagner une personne disparue, un enfant qui quitte le foyer, un départ à la retraite, ou, la fin d’une histoire d’amour. C’est la perception qu’en a toujours eu Céline Dion.

10 ans après la sortie de la chanson de Goldman, alors qu’elle bouclait un album en anglais et qu'elle avait déjà fait avec lui le disque D’eux, Céline Dion a enregistré une version anglaise de Puisque tu pars, intitulée Let’s Talk About Love, c’est même devenu le nom de son disque sorti en 1998. Et pour donner naissance au texte en anglais, Céline Dion avait fait appel à un de ses compatriotes, faiseur de tubes des années 90, un pro de la chanson d'amour : le chanteur Bryan Adams.

Ce qu’on sait moins, c’est que lui aussi a enregistré sa version de Puisque tu pars en anglais, on la trouve dans un CD 4 titres passé inaperçu.

Puisque tu pars totalement formaté Rock FM par le Canadien Bryan Adams en 1999. Il a aussi transformé le texte qui est devenu un appel à l’amour universel. Ce n’est pas exactement le sens des paroles d’origine, car on le connaît.

Jean-Jacques Goldman avait confié au micro de RTL, qu’en réalité Puisque tu pars était un hymne dédié au public. Il a écrit le texte en se mettant dans la peau des fans qui le voyaient quitter la scène à chaque fin de concert. Certains étaient inconsolables, et il a voulu leur dire qu’il y avait aussi de belles choses à garder en mémoire dans ces moments-là.