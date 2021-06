Euro 2021 : quand les footballeurs se transforment en chanteurs

publié le 11/06/2021 à 09:33

En ce jour de coup d’envoi de l’Euro, on va écouter chanter quelques footballeurs… Première pépite, un 45 Tours de 1960, enregistré par le joueur emblématique des années 50, Just Fontaine… Cette chanson a pour titre Chouette, et Just chante juste… Il avait mis la barre assez haut.

Mais d’autres footballeurs de légende ont suivi : en 1978, le défenseur Marius Trésor, poussé par Julien Clerc, a enregistré tout un album. Nous avons sélectionné le morceau d’ouverture : Sacré Marius.

Autre pépite : en 1986, le gardien de but Joël Bats a lui aussi enregistré tout un album, avec ses poèmes mis en musique. Celui-là s’appelle Café chagrin, pas bien… Ça n’allait pas du tout ! L’album de Joël Bats s’appelait Gardien de tes nuits… Et pour finir nous vous proposons un duo : Basile Boli et Chris Waddle, sur un 45 Tours sorti en 1991, ils chantent We’ve Got A Feeling…