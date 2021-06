The Beatles : découvrez les deux seuls enregistrements du groupe en allemand

publié le 14/06/2021 à 08:41

Je vous propose d’écouter les 2 seuls enregistrements des Beatles dans une langue autre que l’anglais. Fin janvier 1964, John, Paul, George et Ringo étaient à Paris, en résidence à l’Olympia, c’étaient les fameux concerts où ils partageaient l’affiche avec Sylvie Vartan et Trini Lopez.

Ils avaient du succès chez nous mais moins en Allemagne, et la filiale allemande de leur label a fait pression pour qu’ils enregistrent 2 de leurs chansons en allemand ! Les Beatles se sont donc retrouvés au studio Pathé Marconi de Boulogne-Billancourt pour chanter en allemand. Un traducteur était venu les rejoindre pour leur apprendre les paroles phonétiquement. Ils ont commencé la séance en studio par I wanna hold your hand qui est devenue Komm Gib mir deine hand.



Et la seconde chanson enregistrée en allemand par les Beatles ce jour-là, fut She loves you qui devient Sie Liebt Dich. Dans leur répertoire, on entend bien quelques mots en français dans la chanson Michelle, et vaguement de l’espagnol et de l’italien dans Sun King, mais ce sont là les 2 seules fois où les Beatles ont chanté des morceaux en intégralité dans une autre langue que l’anglais. On peut retrouver ces documents sur leur album Past Masters.