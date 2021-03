Quand David Bowie chantait "Heroes" en allemand et en français

publié le 29/03/2021 à 11:17

Au programme, une des chansons les plus connues de David Bowie : Heroes… C’est à Berlin, en 1977, que Bowie et son complice Brian Eno ont signé cet appel au dépassement de soi, Bowie l’aurait écrit façon miroir, face à son alcoolisme, très envahissant à l’époque et dont il voulait sortir. On dit, et c’est plus joli et universel, que Bowie aurait vu depuis le studio son producteur et une choriste s’embrasser devant le mur de Berlin, à l’ombre d’un mirador, accomplissant ainsi un acte héroïque. Cette scène lui aurait inspiré un couplet.

Cette chanson qui est donc à double lecture a donné son nom à l’album. Elle en était le single, sorti en amont. Et pour toucher différents publics, David Bowie avait enregistré deux autres versions de Heroes. Tout d’abord, puisqu’il résidait à l’époque en Allemagne, il avait fait traduire Heroes en allemand… Le titre est devenu Helden. Bowie avait aussi enregistré en 1977 une version de sa chanson en français ! On ne comprend pas grand-chose, c’est ce qui est drôle, mais la pépite est là… Il avait traduit ses paroles avec son assistante Coco dont le père était né en France…