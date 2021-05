Vieilles Charrues : Céline Dion sera en concert le 13 juillet 2023

publié le 06/05/2021 à 13:00

C'est une nouvelle qui va réjouir les fans de Céline Dion. La star québécoise se produira au festival des Vieilles Charrues le 13 juillet 2023. L'organisation des Vieilles Charrues a dévoilé la date ce 6 mai, après deux annulations du concert à cause de la pandémie.

"J'étais vraiment impatiente de tous vous voir cet été, mais malheureusement à cause de la situation les choses ne cessent d'être repoussées. Nous sommes très heureux de faire le show en 2023 et il me tarde de vous retrouver. 2023 nous voilà !", explique Céline Dion dans le communiqué officiel des Vieilles Charrues. De leur côté, les organisateurs confient : "C’est une très belle nouvelle pour les festivalier·e·s, les bénévoles, les équipes et tout.e.s celles et ceux qui font les Vieilles Charrues".

Cette 31ème édition du festival qui se déroule dans le Finistère s'annonce donc grandiose avec la présence de Céline Dion. L'organisation rappelle que "les billets achetés pour le concert de Céline Dion prévu en 2020 puis 2021 restent valables en 2023 : ils seront envoyés sur les boîtes mail des acheteurs en juillet 2023".