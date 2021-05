Trio Hélios, Célia Oneto Ben Saïd... La sélection musicale de Renaud Capuçon

À 6 jours de la réouverture des lieux culturels, la présidente du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie à Paris, Laurence Des Cars, est l'invitée en direct de Monique Younès et Jérôme Florin.

publié le 13/05/2021 à 10:21

Cette pandémie a été dramatique pour les jeunes musiciens et pour leurs débuts de carrière, et beaucoup n’ont pas joué pendant de longs mois. Loin de la polémique du essentiel ou non essentiel, ce qu’il faut savoir c’est qu’un artiste, quel que soit son âge, vit son métier comme une passion. Il s’exprime pour un public et privé de celui-ci, il se retrouve comme amputé de l’un de ses membres.

Alors quelle joie de savoir qu’enfin, tous ces artistes jeunes ou moins jeunes pourront bientôt s’exprimer à nouveau. D’un matin de printemps, c’est le titre du tout premier disque du jeune Trio Hélios, paru chez Mirare. Ils sont jeunes, ils sont brillants et plein d’énergie.

C’est frais c’est lumineux et c’est printanier. Le violon de Camille Fonteneau, le piano d’Alexis Gournel et le violoncelle de Raphaël Jouan chantent et s’entendent sur scène comme dans la vie. Cet été, ils seront dans de nombreux festivals en France, et vous les croiserez sûrement, alors ouvrez bien les yeux et les oreilles. Le 29 mai prochain, René Martin qui les présente sur ce disque, les convie à sa Folle journée de Nantes. Ces trois la rayonnent et font tomber tous les préjugés que l’on peut avoir sur le classique : avec eux, on a envie de croquer la vie a pleine dent.

> Trio Hélios - Pantoum - D'un matin de printemps

La pianiste Célia Oneto Ben Saïd

Il y aussi le disque de Célia Oneto Ben Saïd, pianiste talentueuse et passionnée. Formée au Conservatoire de Paris, elle sort un disque envoûtant chez Nomad Music qui s’articule autour des Miroirs de Ravel, de pièces du compositeur américain Philip Glass, et de la jeune compositrice française Camille Pepin, née en 1990. C’est un voyage quasi hypnotique ou ces 3 compositeurs s’enchaînent, nous entraînant dans une atmosphère unique.

La musique de Philip Glass, qui a aussi composé de nombreuses musiques de films, à ceci de particulier qu’elle semble vous posséder. Dans ce disque, on passe avec bonheur d’un univers à l’autre et Célia Oneto Ben Saïd nous emmène ainsi dans son jardin secret musical sans jamais nous lâcher la main.

C’est de toute beauté ! Alors, précipitez-vous cet été pour entendre ces jeunes musiciens ! Ils seront en concerts en France. Allez les écouter. Ils sont l’avenir musical de notre pays. Et puis, je vais vous faire une confidence, j’ai récemment joue avec eux, et je peux vous dire qu’ils sont aussi talentueux que sympathiques. Et c’est tous les ingrédients qu’il faut pour ce retour à la vie en musique.