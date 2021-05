Coronavirus : la Fête de la musique aura-t-elle lieu cette année ?

publié le 12/05/2021 à 19:30

Bonne nouvelle pour les amateurs de culture. En dépit de la crise sanitaire du coronavirus, la "Fête de la musique se tiendra bien le 21 juin", a annoncé Roselyne Bachelot ce mercredi 12 mai. La ministre a précisé les contours de cette célébration.

"On est en train de travailler avec le ministère de l'Intérieur, pour voir comment on va déployer des mesures de sécurité", a déclaré Roselyne Bachelot sur France Inter. Il ne "sera pas utile de présenter un pass sanitaire. C'est logistiquement impossible", a-t-elle assuré.

À partir du 9 juin, le pass sanitaire devra être utilisé dans les lieux de culture et établissements sportifs pouvant accueillir jusqu'à 5.000 personnes. Il faudra également montrer patte blanche à l'entrée des salons, expositions et foires qui rouvriront à cette même date. A partir du 30 juin, le pass sanitaire sera exigé à toutes les personnes souhaitant assister aux événements de plus de 1.000 personnes.

Le pass sanitaire a finalement été approuvé après avoir été retoqué à la surprise générale et à cause du Modem, allié pourtant de La République en marche mais qui a voté contre dans un premier temps.