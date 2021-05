publié le 12/05/2021 à 19:59

Karma, le nouvel album d'Hélène Ségara sortira le 11 juin prochain. Sa chanson Illusion dans le système, extrait de son treizième album, est un "Il y a trop de gens qui t'aiment d'aujourd'hui", selon la chanteuse. Cette chanson parle de notre difficulté, sur les réseaux sociaux "de ces pseudos-rencontres qu'on peut faire, qu'on cherche, de cette âme soeur, de tous ces outils qui sont là pour nous relier et qui en même temps nous laissent un goût de solitude profond, et surtout beaucoup d'illusions", confie-t-elle au micro de RTL Soir.

Pour ce nouvel album, Hélène Ségara a écrit les textes, et son mari Mathieu Lecat a composé les musiques : "J'ai toujours écrit mais cet album était très particulier. Karma est un album que j'ai mis deux ans à écrire. Je savais ce que j'avais envie de dire, surtout après autant d'années d'absence". La chanteuse a auto-produit son nouvel album pour avoir la liberté de parler de spiritualité.

Atteinte d'une dégénérescence maculaire irréversible, une maladie grave des yeux, Hélène Ségara s'est confiée sur ses problèmes de santé. "Il faut que je sois forte et que j'apporte ce message aux gens, rien n'est insurmontable". Selon la chanteuse, il ne fait pas bon d'être malade dans le monde du show-business."Beaucoup de gens m'ont tourné le dos au moment le plus critique, c'est-à-dire, au début, quand les choses ont démarré et qu'on était vraiment désarmés (...). On m'a annoncé des diagnostics très graves et à ce moment-là, la moitié du métier s'est détournée de moi en pensant que j'étais foutue".