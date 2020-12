Céline Dion : découvrez sa puissante reprise de "The Christmas Song"

publié le 23/12/2020 à 07:36

Ce matin un bijou parmi les grandes chansons de Noël, une sublime mélodie The Christmas Song, morceau écrit en moins d’une heure durant la canicule de l’été 1945 par l’acteur et chanteur américain Mel Tormé.

On lui avait commandé deux chansons pour un film musical et son co-auteur Bob Wells avait tellement chaud qu’il a imaginé une scène en hiver. Il a commencé à écrire : les châtaignes grillent sur le feu, les gens sont habillés comme des esquimaux. Ce sont les premiers mots, voilà comment est né ce classique. Le crooner Nat King Cole a été le premier à l’enregistrer, suivi par Frank Sinatra, puis Ella Fitzgerald.

Ce titre The Christmas Song, totalise aujourd’hui plus de 1.500 versions. En 1970, il figurait sur l’album de Noël le plus vendu cette année-là : le Christmas Album des Jackson 5. Ce n’est pas Michael Jackson qui chante, il est dans les chœurs, c’est son frère Jermaine Jackson. Plus classique maintenant, il faut dire que la mélodie est un régal pour les voix de diva : Céline Dion a enregistré The Christmas Song en 1998, pour son premier album de Noël en anglais.



> Céline Dion - The Christmas Song (Chestnuts Roasting on an Open Fire) (Official Audio)

Et pour finir : Paul McCartney a enregistré The Christmas Song en 2012, version collector, accompagné par Diana Krall au piano, c’était un bonus dans la réédition de son album jazz Kisses on the bottom.