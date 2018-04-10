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Elvis Bishop, Ace et Diana Krall dans La Collection de Georges Lang du 10 avril 2018

Elvis Bishop, Ace et Diana Krall dans La Collection de Georges Lang du 10 avril 2018

Georges Lang La Collection Georges Lang Georges Lang
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La Collection du 10 04 18 Crédit Image : Elodie Grégoire | Crédit Média : Georges Lang | Durée : | Date : La page de l'émission
Georges Lang
Georges Lang et Catheline Bensaada

FOOLED AROUND AND FELL IN LOVE - ELVIN BISHOP 
REMINISCING - LITTLE RIVER BAND 
HOW LONG - ACE 
AFTER MIDNIGHT - J.J. CALE
BACK TO BLACK - AMY WINEHOUSE
PEOPLE WILL SAY WE'RE IN LOVE - ELLA FITZGERALD & GREGORY PORTER 
PENNIES IN HEAVEN - PAUL ANKA & MICHAEL BUBLE 
I LOVE PARIS - FRANK SINATRA 
NIGHT AND DAY - DIANNA KRALL 
I FEEL IT COMIN' - THE WEEKND & DAFT PUNK
SIGN YOUR NAME - SHERYL CROW w/JUSTIN TIMBERLAKE
CHANGE - CHARLIE PUTH w/JAMES TAYLOR 
(SITTIN' ON) THE DOCK OF THE BAY - OTIS REDDING 
I GO TO SLEEP - THE PRETENDERS 
CRAZY LOVE - BEN HARPER 

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Elvis Bishop, Ace et Diana Krall dans La Collection de Georges Lang du 10 avril 2018
Elvis Bishop, Ace et Diana Krall dans La Collection de Georges Lang du 10 avril 2018
Elvis Bishop, Ace et Diana Krall dans La Collection de Georges Lang du 10 avril 2018
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2018-04-10 23:59:00
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