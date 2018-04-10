Elvis Bishop, Ace et Diana Krall dans La Collection de Georges Lang du 10 avril 2018
Elvis Bishop, Ace et Diana Krall dans La Collection de Georges Lang du 10 avril 2018
FOOLED AROUND AND FELL IN LOVE - ELVIN BISHOP
REMINISCING - LITTLE RIVER BAND
HOW LONG - ACE
AFTER MIDNIGHT - J.J. CALE
BACK TO BLACK - AMY WINEHOUSE
PEOPLE WILL SAY WE'RE IN LOVE - ELLA FITZGERALD & GREGORY PORTER
PENNIES IN HEAVEN - PAUL ANKA & MICHAEL BUBLE
I LOVE PARIS - FRANK SINATRA
NIGHT AND DAY - DIANNA KRALL
I FEEL IT COMIN' - THE WEEKND & DAFT PUNK
SIGN YOUR NAME - SHERYL CROW w/JUSTIN TIMBERLAKE
CHANGE - CHARLIE PUTH w/JAMES TAYLOR
(SITTIN' ON) THE DOCK OF THE BAY - OTIS REDDING
I GO TO SLEEP - THE PRETENDERS
CRAZY LOVE - BEN HARPER