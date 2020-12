Quand Michael Jackson chantait "I Just Can't Stop Loving You"... en français

publié le 14/12/2020 à 09:59

I Just Can’t Stop Loving You, ballade signée Michael Jackson, en duo avec la chanteuse Siedah Garrett… Barbra Streisand et Whitney Houston étaient pressenties au départ pour chanter avec lui. Ce fut le premier single de l’album Bad, sorti en juillet 1987. Michael Jackson était alors au sommet, il savait que cette chanson allait faire le tour de la planète, et pour son lancement en France, il avait enregistré une version en français de cette chanson…

Le producteur Quincy Jones avait demandé à une amie belge, Christine Decroix, de traduire le texte. Elle n’avait jamais fait ça et le résultat a été assez catastrophique, à commencer par le titre qui est devenu Je ne veux pas la fin de nous… Preuve que Michael Jackson ne comprenait pas bien notre langue : il avait validé le texte, et si vous regardez bien, dans le livret de l’album Bad il remerciait la traductrice par un énigmatique "Gros bisous zouzou"…

Le résultat avait quand même été jugé décevant, si bien que cette version française n’est jamais sortie. Il a fallu attendre les 25 ans de l’album Bad pour la découvrir dans une réédition… C’est la seule chanson où l’on peut entendre Michael Jackson en français. On sent bien qu’il marche sur des œufs. À la même époque, il avait aussi enregistré une version en espagnol…