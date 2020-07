Aya Nakamura livre un clip drôle et solaire pour "Jolie Nana"

publié le 19/07/2020 à 17:06

"Dauphin tu es, et dauphin tu resteras !" Cette réplique improbable de Camille Lellouche, invitée du clip Jolie nana d'Aya Nakamura, devrait rester dans les annales. La chanteuse frappe un grand coup en ce mois de juillet avec une chanson qui pourrait bien devenir le tube de cet été 2020.

Tourné sous le soleil et dans les rues d'Asnières-sur-Seine, le clip réalisé par Seb Tulard fait la part belle à 3 minutes de scénettes (avant la chanson) qui mêlent livraison de pizza catastrophique en scooter, musculation en place publique et crêpage de chignons dans un salon de coiffure de quartier.

Côté son et texte, Aya Nakamura continue de creuser son sillon avec un rythme estival et des paroles qui viennent faire la leçon aux beaux parleurs. "Comment on fait ? J'suis pas très mytho / Moi j'ai le truc, je sens les pipeaux, ouais / Les pipeaux, oh yeah, yeah / Tu ne vas pas me manquer, toi qui croyais me connaître / T'es rempli de charabias, tu n'sauras plus rien de moi / Je ne peux pas supporter, t'as osé me comparer", chante l’interprète de Pookie et Djadja.

La réalisation et la photographie font la part belle aux couleurs. Aya Nakamura change une bonne dizaine de fois de tenues, de coupe et de couleurs de cheveux. Une avalanche de looks qui vient accompagner une chorégraphie et des poses "girl power". En 48 heures, le clip avoisinait déjà les 3 millions de vues sur YouTube.