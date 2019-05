publié le 17/05/2019 à 18:44

Âgée de 23 ans, Aya Nakamura, de son vrai nom Aya Danioko est née à Bamako au Mali, mais a grandi en France à Aulnay-sous-Bois. La jeune femme est aujourd'hui la nouvelle reine du R'n'b français. En 2018, c'est le titre DjaDja, le tube de l'été qui l'a fait connaitre du grand public.



Sur YouTube, le clip cumule le chiffre ahurissant de 364 millions de vues, l'album est certifié disque de platine. Avec des refrains entêtants et une musique dansante, la chanteuse a su conquérir un large public. Elle se démarque des autres chanteurs français en mélangeant un peu de pop africaine et de la soul.

Femme forte et fière, Aya Nakamura revendique le "girl power". L'auteure-interprète refuse pourtant qu'on lui colle l'étiquette de féministe dans sa musique, comme dans la vie, mais elle monte au créneau contre le sexisme.

"Quand j'étais enceinte, on m'a dit tout de suite dit, chanteuse et maman c'est pas possible, là tu as mis fin à ta carrière ! Ce n'était pas méchant mais dans ma tête, je me suis dit pourquoi je ne pourrais pas faire les deux ? Aujourd'hui j'arrive très bien à jongler avec les deux. J'arrive à emmener ma fille en tournée", raconte-t-elle.



Dans ses chansons, l'artiste raconte ses péripéties avec les bad boys. "Je pense que je suis attirée par les bad boys, je crois que c'est mon défaut. Mais j'en rigole, j'en parle car j'en vois tous les jours et j'ai tellement à dire et à redire sur ce type de personne".

Une bataille contre les préjugés

Malgré sa courte carrière, la jeune femme mesure le chemin parcouru, elle, qui a dû affronter de nombreux obstacles et lutter contre les préjugés. "La France n'avait pas l'habitude de voir une chanteuse noire. Et quand je dis noire, ce n'est pas métisse, claire de peau, c'est noire, une personne de ma carnation. On m'a conseillé d'éclaircir ma peau parce que ça ne passait pas du tout à la télé", confie-t-elle.



Joli pied de nez, en février dernier le magazine Forbes a classé la chanteuse parmi les personnalités européennes les plus influentes. Aujourd'hui Rihanna et Neymar se déhanchent sur ses tubes... La suite pour Aya Nakamura, c'est une tournée sur les routes cet été et à l'automne prochain.