Instagram : le compte du rappeur Booba supprimé

publié le 30/01/2020 à 20:46

De nombreux fans plongés dans l'incompréhension. Ce jeudi 30 janvier, le célèbre rappeur français Booba a annoncé que son compte Instagram allait être supprimé à 16h, ce qui s'est par la suite vérifié puisqu'il a désormais disparu des radars. "Le duc" a expliqué cette sanction au magazine Lacrem en évoquant une "histoire de fesses" après qu'il ait lui-même diffusé une sextape d'un autre rappeur, Fianso.

Membre très actif du réseau social sur lequel il comptait plus de 4.6 millions d'abonnés, Booba a diffusé un dernier post dans la journée avec en illustration, la photo d’un chat inquiet, et ce dernier message : “Me faites pas ça Instagram je promets d’être irréprochable”.

Pour l'heure, Instagram n'a pas signifié si cette supression était temporaire ou bien définitive. Le réseau social s'est contenté de souligner qu'il s'agissait d'une ""une violation des conditions d'utilisation".

Le dernier post de Booba sur Instagram Crédit : Capture d'écran Instagram de Booba