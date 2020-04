publié le 16/04/2020 à 22:39

Jul lance une vente aux enchères caritative. Le 15 avril, il a posté une vidéo où il explique son projet : il va mettre en vente ses objets collectors et invite de nombreux artistes à faire de même, pour la bonne cause.

"J'ai décidé de mettre aux enchères tous mes disques et mes certifications (or, platine, etc, catégories qui correspondent à des seuils de vente, ndlr). Je fais également un don de 30.000 euros pour aider les médecins", précise l'artiste sur sa vidéo. La vente aux enchères débutera le 17 avril et se poursuivra jusqu'au 27 avril prochain. Les fonds seront reversés aux Hôpitaux de France.

Cette vente aux enchères est coorganisée par Believe, société spécialisée dans la distribution de musique numérique et soutenue par Drouot Digital, version numérique de l'hôtel de ventes. Les fonds récoltés "viendront notamment financer la livraison de repas pour le personnel soignant, du matériel médical pour les établissements qui en ont besoin et des tablettes numériques pour lutter contre l'isolement des personnes vulnérables à l'hôpital, personnes âgées et enfants hospitalisés ne pouvant pas recevoir de visites", détaille Believe.

Jul a aussi précisé sur ses réseaux sociaux, la marche à suivre pour les artistes qui souhaitent faire des dons pour la vente aux enchères. "Pour tous les artistes qui veulent mettre des objets aux enchères vous pouvez envoyer une photo de vous avec votre lot sur ce mail : artistessolidaires2020@gmail.com", peut-on lire dans son message. La vente sera ouverte dès le 17 avril à 8 heures du matin.

Force à tous.💪📀👽💿 — Jul (@jul) April 16, 2020