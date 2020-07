Aya Nakamura est l'artiste française la plus écoutée sur Spotify

publié le 21/07/2020 à 11:33

Avec ses plus de 13 millions d'auditeurs par mois, Aya Nakamura assure son succès Spotify. À elle seule, elle dépasse le nombre d'auditeurs cumulés de Jul (3,3 millions), Booba (2,3 millions) et PNL (2 millions). La chanteuse française, propulsée sur le devant de la scène avec son tube Djadja en novembre 2018, est devenue l'artiste féminine française la plus écoutée dans le monde sur la plateforme de streaming. Le 20 juillet, elle était classée 288e artiste au classement mondial, a relevé Le Mouv. C'est à Paris qu'Aya Nakamura compte le plus d'auditeurs mensuels, puis à Madrid (Espagne), Santiago (Chili) et Mexico (Mexique).

Ce classement intervient alors que la chanteuse a sorti vendredi dernier un nouveau single : Jolie Nana. Selon Le Parisien, il a été écouté près de 10 millions de fois en seulement 3 jours. À lui seul, son clip cumule à ce jour plus de 4,5 millions de vues. Le 19 juillet, Jolie Nana était 144e au classement mondial Spotify des titres les plus écoutés.

Visiblement impressionnée, Aya Nakamura a réagi sur Twitter au classement en remerciant son public : "EH BHEEE!! Merci à vous pour tout ça", a-t-elle écrit.

💀 EH BHEEE !!Merci à vous pour tout ça 💕 https://t.co/UYhsHh80Tl — Aya Nakamura (@AyaNakamuraa) July 20, 2020

Aya Nakamura devait être à l'affiche du festival international Coachella en octobre 2020, avant que le festival ne soit annulé en raison de la situation sanitaire. À l'étranger, ses chansons ont déjà été saluées par Rihanna, qui s'est affichée sur les réseaux sociaux en train de danser sur Djadja, et par Madonna, qui a filmé ses filles en train de chanter les paroles de la chanson. Elle a aussi été classée par le New York Times parmi les 15 artistes européens à suivre en mai 2019.