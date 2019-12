publié le 05/12/2019 à 08:16

Alain Souchon remporte le prix de l'Album RTL de l'année 2019 avec son album Âme Fifties. C'est la première fois qu'il est récompensé depuis la création du Prix en 2006. Alain Souchon était en finale aux côtés de Christophe Maé, Gauvain Sers, M. Pokora et David Hallyday. Il succède à Louane, récompensée en 2018.

"C'est formidable ! Ça me fait très plaisir, parce que les autres concurrents étaient sympas aussi et c'est moi qui gagne, alors vraiment merci", réagit Alain Souchon sur RTL. "Et venant de RTL c'est sympa, parce que c'est une radio qui me suit et qui je suis depuis que je chante, depuis longtemps et alors ça me fait plaisir d'avoir ce prix (...) à mon grand âge en plus ! Tous les gens qui ont voté, je les trouve très sympas, ce sont mes amis un peu", poursuit notre grand gagnant.

Âme Fifties d’Alain Souchon, paru en octobre 2019, est donc l'album RTL de l'année 2019, en partenariat avec le magazine Télé Loisirs. Rendez-vous mardi 31 décembre de 20h15 à 22h, soirée spéciale sur RTL : Alain Souchon fêtera son Prix en live avec Anthony Martin.

> Alain Souchon – Nouvel album ‘Âme Fifties’