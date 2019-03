publié le 31/12/2018 à 19:15

C'est non sans une once d'émotion que Louane a brandi le prix de l'album RTL de l'année 2018. Sur la scène du Grand Studio RTL, la jeune artiste de 22 ans a tenu à saluer son public, venu spécialement en nombre afin d'applaudir sa performance. Lors de la remise de son trophée, la chanteuse a interprété plusieurs titres issus de son dernier album.



Son deuxième projet musical, qui porte son prénom, est sorti en novembre 2017. Il s'est déjà écoulé à près de 500.000 exemplaires. Louane était en finale aux côtés de Zazie, Mylène Farmer, Angèle et Marc Lavoine. Elle est la 13ème lauréate de notre prix créé en 2006. Lors de l'annonce de sa victoire dans Laissez-vous tenter, Louane n'avait pas caché joie quant à sa fierté d'obtenir cette nouvelle distinction.

"Merci. C'est génial, je suis très très touchée. C'est une récompense rare et je tiens vraiment à remercier tout le monde. En plus, ça arrive quand je termine une tournée extraordinaire et une longue année de travail.(...) Ça me donne l'occasion de remercier le public", a confié la jeune chanteuse au micro de RTL.

Louane et Patrick Bruel dans Le Grand Studio RTL Crédit : Fred Bukajlo / SIPA PRESS / RTL

Deux ans et demi après l'immense succès de Chambre 12, l'artiste de 22 ans a fait un retour tonitruant avec quinze nouvelles chansons. Une révolution en douceur, une évolution pleine de fraîcheur. C'est un disque de pop française, de chansons qui lui ressemblent : fragiles et touchantes, optimistes et pétillantes. L'an dernier, c'était Julien Doré qui avait reçu cette récompense pour son album &.