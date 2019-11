publié le 21/11/2019 à 09:00

Après une longue période de silence, M. Pokora revient sur le devant de la scène avec son dernier album Pyramide, disponible depuis le 12 avril 2019. Deux ans et demi après l’immense carton de My Way, disque de reprises de Claude François vendu à plus de 600.000 exemplaires, le chanteur revient plus populaire que jamais. "J'avais besoin de faire un bilan après mes 15 années de carrière, j'avais besoin de souffler", avait-il confié au micro de RTL.

Depuis le 5 octobre, l'artiste et futur papa a lancé sa tournée événement au plus grand bonheur de ses fans. Il sera à l'AccorHôtels Arena à Paris le 26 novembre."Il y aura un énorme décor qui transportera les gens dans un univers fantastique. Beaucoup d'écrans, de danseurs, d'effets spéciaux", avait teasé M. Pokora.



