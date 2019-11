publié le 22/11/2019 à 09:00

45 ans de carrière, plus de 10 millions d'albums vendus, 9 Victoires de la musique, des dizaines de tubes... rien n'arrête Alain Souchon qui revient avec de nouvelles chansons, après onze ans d’absence. Il signe avec Âme Fifties, un très bel album rythmé par des textes profonds, portés par une légèreté apparente. "Ce n'est pas un disque d'enfance, a précisé Alain Souchon au micro de RTL, mais on est tous un peu nostalgique. Quand on a passé 50 ans, on est un peu nostalgique de quand on avait 30 ans. Tout le monde est comme ça".

L'artiste de 75 ans y mélange musique classique, références héritées de sa famille bourgeoise et la musique plus rock'n'roll de l'époque qu'il enviait. Le chanteur se revendique d'un éclectisme finalement rare chez les mélomanes : "Le monde de la musique est extrêmement cloisonné. Ceux qui aime le hard rock détestent le jazz, ceux qui aiment le jazz n'aiment pas le classique, c'est comme ça. Moi, je trouve mon compte un peu dans tout."

