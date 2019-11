publié le 22/11/2019 à 16:55

En 45 ans de carrière, il aura vendu plus de 10 millions d'albums. Alain Souchon est l'un des chanteurs les plus aimés de France, et il n'est pas prêt de laisser tomber ses fans, puisque après onze ans d’absence il revient avec un nouvel album.

Il signe avec Âme Fifties, un très bel album rythmé par des textes profonds, portés par une légèreté apparente. L'artiste de 75 ans y mélange musique classique, références héritées de sa famille bourgeoise et la musique plus rock'n'roll de l'époque qu'il enviait. "Ce n'est pas un disque d'enfance, a toutefois précisé Alain Souchon au micro de RTL, mais on est tous un peu nostalgique. Quand on a passé 50 ans, on est un peu nostalgique de quand on avait 30 ans. Tout le monde est comme ça".

Le chanteur se revendique d'un éclectisme finalement rare chez les mélomanes : "Le monde de la musique est extrêmement cloisonné. Ceux qui aiment le hard rock détestent le jazz, ceux qui aiment le jazz n'aiment pas le classique, c'est comme ça. Moi, je trouve mon compte un peu dans tout." Son album, dont il nous chante quelques extraits sur la scène du Grand Studio, a été sélectionné parmi les cinq finalistes de l'Album RTL de l'année 2019.



Gauvin Sers

Dans le milieu, on l'appelle "le protégé de Renaud". Le Limougeaud Gauvain Sers fait partie des cinq finalistes en lice pour l'Album RTL de l'année 2019 avec Les oubliés, disponible depuis le 29 mars 2019.

En décembre 2018, il publie sa chanson Les Oubliés qui parle des campagnes et des "laissés pour compte" dans cette société française "à deux vitesses". Pour ce titre, Gauvin Sers s'est inspiré du mail d'un instituteur de l'école de Ponthoile, dans la Somme, fermée en 2018. Il en a également fait un documentaire, diffusé en plusieurs parties sur YouTube.

> Gauvain Sers - Les oubliés (Episode 1 : à la rencontre de l'instit du village)

C'est un album comme on en entend peu aujourd'hui, pop-folk et racé. Le chanteur s'est entouré de Yarol Poupaud et Dominique Blanc-Francard pour habiller les quatorze chansons. L'alternance entre chansons intimes teintées de nostalgie heureuse et chansons engagées, de petites photographies d'aujourd'hui, ne laisseront personne indifférent.

Gauvain Sers était sur la scène du "Grand Studio RTL" Crédit : Fred Bukajlo / SIPA PRESSE / RTL

Vincent Delerm

Un autre artiste culte de la chanson française était sur la scène du Grand Studio.Vincent Delerm a baigné dès son plus jeune âge dans le monde des arts. Auteur-compositeur-interprète, arrangeur, auteur dramatique et photographe, il sort Panorama, son nouvel album, le 18 Octobre 2019. En parallèle de la sortie de son premier film, Je ne sais pas si c'est tout le monde.



Pour ce septième album, il a imaginé un processus nouveau en confiant chacun des titres à des réalisatrices et réalisateurs différents ; ces derniers n'ont eu comme seuls éléments "des mélodies au piano ou de petites orchestrations rudimentaires et une ligne de chant en yaourt pour ne pas induire de climats ou d’images qui auraient orienté l’orchestration"

Vincent Delerm était sur la scène du "Grand Studio RTL" Crédit : Fred Bukajlo / SIPA PRESSE / RTL