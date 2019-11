publié le 23/11/2019 à 09:02

Le 7 décembre 2018, soit un peu plus d'un an après la disparition de son père, David Hallyday a sorti son treizième album, J'ai quelque choses à vous dire. Déclaration d'amour et pensée émue à Johnny Hallyday, ce disque est composé de chansons inédites, inspirées par l'année qui a suivit sa mort.

Entre les lignes, l'unique fils du rockeur belge se livre sur ces mois difficiles, son deuil et son rapport à son père. Un album cathartique, dans lequel il s'est plongé pour mieux revenir. "Je ne pensais pas que je pouvais me livrer autant.(...) Il fallait que je sorte ce que j'avais à l'intérieur de moi. Il y avait trop de choses qui étaient enfouies et c'est sorti tout seul en fait", s'était confié le chanteur de 53 ans à RTL au moment de la sortie de l'album.



