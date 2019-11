publié le 20/11/2019 à 09:00

Dans le milieu, on l'appelle "le protégé de Renaud". Le Limougeaud Gauvain Sers fait partie des cinq finalistes en lice pour l'Album RTL de l'année 2019 avec Les oubliés, disponible depuis le 29 mars 2019.

C'est un album comme on en entend peu aujourd'hui, pop-folk et racé. Le chanteur s'est entouré de Yarol Poupaud et Dominique Blanc-Francard pour habiller les quatorze chansons. Légèrement plus coloré que le premier, avec davantage de cordes et d'accordéon. L'alternance entre chansons intimes teintées de nostalgie heureuse et chansons engagées, de petites photographies d'aujourd'hui, ne laisseront personne indifférent.

Sera-t-il l'Album RTL de l'année 2019 ? Pour le savoir, rendez-vous le 5 decembre dans Laissez-Vous Tenter et sur RTL.fr