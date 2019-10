VIDÉO - Alain Souchon interprète en live sa nouvelle chanson "Presque"

publié le 17/10/2019 à 15:10

Presque est l'un des petits bijoux d'Âme Fifties, le quinzième album d'Alain Souchon qui sera commercialisé à partir du vendredi 18 octobre 2019. Le chanteur français est venu présenter ce nouveau disque sur RTL, d'abord dans Laissez-Vous Tenter où il a présenté de nombreuses chansons inédites, ses inspirations et ses secrets de création puis dans A la bonne heure où il a livré une charmante prestation live de Presque.

Presque est une chanson qui lui a été inspiré par une conversation avec son ami Edouard Baer. "Je suis à Brest, c'est presque bien, j'étais dans une soirée c'était presque ça", lui disait-il et le chanteur a immédiatement tiqué sur ce "presque" qui revenait souvent. "C'est super quand tu me dis 'presque' comme ça, il faut qu'on fasse une chanson qui s'appelle Presque ! Ça faisait longtemps que je lui disais que j'avais envie de faire une chanson avec lui", nous confiait-il à la fin de l'été. "J'aime être avec lui, il a un esprit, on a quand même des gens merveilleux en France !"

Presque est une chanson douce, romantique et mélancolique. Une chanson d'amour. Une rareté dans l'oeuvre d'Alain Souchon.