Maeva et Benjamin dans "Les Marseillais aux Caraïbes"

publié le 24/02/2020 à 20:05

Les histoires d'amour démarrent mal à la villa des Marseillais. Tout est prétexte à créer un embrouille, que Julien note avec plaisir dans son "cahier des problèmes". Depuis leur arrivée à Tulum, Greg et Maeva sont en froid. Lassé par la situation, Greg a décidé de ne plus parler à Maeva, qui se rapproche d'Allan, le cousin de Kevin, et avec qui elle échangé des baisers à Marseille.

Allan se plie en quatre pour séduire Maeva, avec qui il partage une chambre dans la ville avec Kevin. Mais Maeva n'est pas la seule Marseillaise qui plaît à Allan. Le "jaguar" a aussi fait les yeux doux à Maissane. Le tout quand Maeva dormait. Ou enfin était censée dormir, puisqu'au réveil, elle raconte tout ce qu'elle a vu à Manon. Dans la nuit, Allan s'est endormi la tête sur les genoux de Maissane. Un geste d'affection qui ne plaît pas du tout à Maeva qui décide de remettre les pendules à l'heure.

Allan se défend comme il peut : "Je dormais sur le canapé. Elle était là, je me suis allongé". Une explication qui bien évidemment ne plaît pas à Maeva : "Il va vraiment falloir qu'il rame mais très très fort s'il me veut vraiment", explique-t-elle à la caméra. La candidate finit par aller discuter à Maissane en la "mettant en garde". "Je la comprends, parce qu'à sa place, je me serais énervée, mais je décide de la prendre un peu de haut", confie la candidate à la caméra, alors que Maeva lui conseille "de rester sage".