Nico et Maissane devant les Marseillais

publié le 21/02/2020 à 20:00

C'est le baiser de la discorde. Nico et Maissane ont eu droit à un premier rendez-vous galant, organisé par Manon et Kevin qui s'est terminé par des baisers dans le sable. La scène a été filmée par Manon, qui montre ensuite la vidéo à tous les Marseillais réunis dans le salon.



C'est là que ça part en vrille. Greg, tombé sous le charme de Maissane, jaloux comme un poux, hurle sur la jeune femme et Nico. Océane, attirée par Nico, crie aussi sur Maissane. Maeva crie sur Greg car il hurle plus que tous les autres. Les insultes fusent, la mauvaise foi et la jalousie gangrènent l'ambiance à la villa. Paga essaye de raisonner Greg : oui il a dansé quelques heures auparavant avec Maissane, mais la candidate ne lui a jamais promis son cœur. Océane préfère en découdre avec sa colocataire, plutôt qu'avec Nicolas, traitant la Marseillaise de "mauvaise fille" en ouvrant la porte du "slut-shaming".

Nico s'en sort plutôt bien dans toute cette histoire, puisqu'Océane ne va lui rien reprocher. Cependant, Greg lui cherche des poux en lui déclarant qu'il n'est pas réglo : "Tu as attendu que j'aille dormir pour l'embrasser", lui répète l'ancien compagnon de Maeva. Benji prend la défense de son meilleur ami [Nico], ce qui vexe Greg, qui décide de s'isoler sur la plage. Paga le rejoint et le raisonne. Greg reconnaît qu'il est allé trop loin dans sa réaction, et retient quelques larmes en expliquant qu'il n'arrive pas à oublier Maeva.