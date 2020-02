publié le 17/02/2020 à 20:00

Les Marseillais sont de retour. Pour cette nouvelle saison, l'équipe partira dans les Caraïbes, à Tulum, Cuba et Mexico. Mais avant de découvrir leur nouvelle villa, les Marseillais font étape à Dubaï pour rencontrer Maylone, le fils de Jessica et Thibault.

Si tout le monde est ravi de découvrir le 3e bébé de la grande famille des Marseillais, Maeva et Greg continuent de se disputer, au grand dam de "leurs fratés". Dès le début de l'émission, on apprend que les ex, rencontrés sur Les Marseillais : Asian Tour, ont de nouveau passé la nuit ensemble. Mais le lendemain matin, devant les caméras, Maeva fait comme si rien ne s'était passé. La situation est tellement tendue entre les deux Marseillais, que Julien et Paga leur ordonnent de cohabiter dans la même chambre. S'ils sont tous les deux ravis de cette initiative, aucun des deux ne le montre.

Jusqu'à ce que la situation dérape : alors que Maeva est en train de se préparer pour la soirée le ton monte rapidement. Elle reproche à Greg d'avoir laissé leur chambre dans un état lamentable, à grands renforts de vêtements sales dans tous les coins. Exaspéré, Greg sort de la chambre. C'est là que Julien lui tend un verre d'eau glacée, que Greg s'empresse de jeter sur les cheveux de Maeva, qui vient tout juste de finir son brushing. C'en est trop pour la jeune femme qui jette toutes les affaires de Greg à la caméra, en hurlant qu'il ne dormira pas avec elle ce soir. Greg ne se laisse pas démonter et commence également à crier sur Maeva. Décidément, l'aventure aux Caraïbes commence bien pour ce duo...