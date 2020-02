VIDÉO - "Les Marseillais aux Caraïbes", épisode 2 : Carla terrorisée dans le désert

publié le 18/02/2020 à 10:04

La virée dans le désert vire au cauchemar pour Carla. Dans l'épisode 2 des Marseillais aux Caraïbes, la candidate supporte très mal la nouvelle surprise de Jessica et Thibault pour leurs "fratés". Le couple leur offre en effet une virée en 4x4 dans le désert de Dubaï, avant de déjeuner dans les dunes.



"C'est comme une espèce de parc d'attractions, mais avec des risques", résume d'ailleurs Thibault à la caméra du confessionnal. Dans la voiture qui les conduit au pique-nique, Carla commence à paniquer, avant que les voitures n'entament les montées et les descentes dans le sable. Les voitures tanguent de tous les côtés, effectivement comme dans un grand-huit.



Julien n'arrête pas de demander au chauffeur d’accélérer. Les passagers sont secoués dans tous les sens, ce qui ne plaît pas du tout à Carla : "Arrête Julien, c'est pas drôle, je ne veux pas de problème", lui dit-elle. Alors que Thibault, Kevin et Julien se marrent, Carla hurle, alors que Manon essaye de la rassurer. "On a des enfants maintenant", articule Carla en serrant les dents. Dans les autres voitures, Greg, Maeva, Benji et Paga hurlent aussi. Une séquence forte en émotions pour les Marseillais qui n'étaient pas prêts du tout. "Ça fait tarpé peur", confie plus tard Maeva.