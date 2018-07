publié le 30/11/2017 à 23:23

Il n'a pas fallu attendre très longtemps pour voir un Amir conquis par la prestation d'un couple d'artistes, au point de leur offrir ainsi un accessit vers la finale de La France a un incroyable talent. Charlotte et Nicolas, venus de Montréal où il ont fait l'école du cirque, ont choisi d'allier performance acrobatique et grâce, dans un numéro "aquatique".



Les deux Canadiens, dans un espace partiellement rempli d'eau jusqu'aux chevilles, ont enchaîné les portés et les pas, avec des projections d'eau qui donnaient une impression de légèreté et de l'amplitude à leur mouvement, les costumes simples ne venaient ainsi pas parasiter la chorégraphie.

Les deux danseurs marchaient sur l'eau et enchantaient le public, mais aussi les quatre jurés, surtout l'un d'entre eux, le guest. Conquis, Amir levait le bras pour venir l'abattre sur le "champignon" doré, déclenchant une pluie de confettis dorés et la qualification de Charlotte et Nicolas pour la finale. Ils rejoignent ainsi Laura Laune, choix de cœur de Soprano.