publié le 23/11/2017

Après un premier prime time plutôt réussi pour cette édition raccourcie de La France a un incroyable talent, on attendait avec impatience la suite d'une émission dont l'éclectisme est source de surprises. Et il y en a eu au sein d'un numéro du talent show marqué par les chanteurs et chanteuses venus tenter leur chance devant les trois jurés et le guest, Soprano.



Parmi les voix marquantes, on retiendra deux grands moments d'émotion. En effet Lou B., jeune homme atteint du syndrome de Morsier qui le rend mal voyant et dépourvu d'odorat, est venu rapper sur une de ses compositions, J'vous kiffe. Un moment qui a touché les jurés et le public. Mais son talent n'a pas suffi, son aventure s'arrête en demi-finale.

Quelques passages plus tard, c'est Dany qui est venu faire verser des larmes en rappant lui aussi, à propos cette fois-ci d'un sujet lourd, à savoir la disparition de son ami le 13 novembre 2015 au Bataclan. Deux rappeurs, deux moments forts venus donner la chair de poule en plus de l'émerveillement qui naît de beaucoup de numéros.

RT si la prestation de Lou B. a été un grand "kiff" ! #LFAUIT pic.twitter.com/rksBtrsiu0 — LFAUIT (@LFAUIT) 23 novembre 2017

De la difficulté de faire des choix

Parmi les talents bluffants, celui de Marina Mazepa, jeune ukrainienne au numéro de pole dance abouti et plein de poésie et de maîtrise. D'ailleurs, elle passe sans problème en finale après les délibérations. Ces dernières ont d'ailleurs été difficiles et ont vu partir des artistes méritants, comme Donovan le magicien. Mathieu, pourtant auteur d'une belle prestation d’illusionniste, quitte l'aventure.



Moula de son côté, autre illusionniste mais à l'originalité affirmée, passe en finale. Les jurés ont donné l'avantage aux numéros qui avaient une trame, une poésie, une histoire. C'est ce qui a fait sans doute la différence entre le magicien retenu et ceux éliminés. La difficulté de devoir choisir entre des disciplines aussi différentes impose de multiplier les critères de sélection. La suite dès jeudi 30 novembre prochain.