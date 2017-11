"La France a un incroyable talent" : ce que l'on sait du retour de l'émission

publié le 16/11/2017 à 10:25

La France a un incroyable talent revient pour une saison 12 très attendue. Plus de 150 personnes ont tenté leur chance afin de devenir le ou les gagnant(s) des 100.000 euros décernés comme trophée suprême. David Ginola, déjà convainquant la saison passée dans sa reconversion en présentateur d'un gros show de divertissement, reviendra aux manettes.



Pour juger et faire aussi le spectacle, on comptera sur les jurés, notamment Éric Antoine. Le magicien-illusionniste a un tempérament de feu et extraverti. Son œil reste néanmoins aiguisé pour donner son avis concernant les prestations des candidats et candidates. Auprès de lui, deux habitués de la saison 11. À commencer par Hélène Ségara.

La chanteuse a pris ses marques et met en avant son expérience afin de juger les performances, qui rappelons-le peuvent prendre n'importe quelle forme artistique. Un magicien, une chanteuse et un chorégraphe formeront le jury. Kamel Ouali, légendaire professeur à la Star Academy, complétera le trio privé de Gilbert Rozon.

Un juré "guest" et des Golden Buzzer

Le producteur québécois, englué dans des affaires de harcèlement et agression sexuelle ne sera pas présent alors même qu'il avait participé à l'enregistrement de 5 émissions d'auditions. Après avoir au départ supprimé purement et simplement le show, M6 a choisi de zapper les castings et de diffuser directement les demi-finales. Gilbert Rozon disparaît donc définitivement des radars.



Si un quatrième juré permanent n'a pas été intégré, un "guest" viendra prêter main forte, il s'agira a priori de Soprano et Amir à tour de rôle. Ils auront ainsi la possibilité d'actionner le Golden Buzzer. Ce dernier envoie directement un candidat ou une candidate en finale. Les autres passeront par un cheminement classique et attendront le verdict des 4 jurés après les 2 minutes de prestation.



On aura ainsi droit à 4 prime time de demi-finales (16, 23, 30 novembre et 7 décembre) avant de découvrir les 13 finalistes. Parmi eux se trouvera le talent du Golden Buzzer de David Ginola, et qui sera issu directement des auditions dont les téléspectateurs et téléspectatrices verront des best-of durant les demi-finales.