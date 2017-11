publié le 17/11/2017 à 00:21

Voilà une émission qui était très attendue, plus que d'habitude et pour des raisons extra-télé. Et d'entrée, David Ginola n'éludait pas les difficultés rencontrées à cause des accusations d'agressions sexuelles qui planent sur Gilbert Rozon, et qui ont failli faire capoter la 12e saison de La France a un incroyable talent.



L'ancien footballeur a repris le flambeau avec les 3 autres membres du jury, Éric Antoine, Hélène Ségara et Kamel Ouali, complétés par le guest Soprano pour cette première. Il était temps alors de faire place au show et aux spectacles des différents candidats et candidates au titre de plus grand talent de France.

Et comme chaque année, surtout quand on démarre directement par les demi-finales, la qualité était au rendez-vous. Les Styl' Riders et leurs acrobaties en trottinette et BMX, dans une chorégraphie travaillée, donnaient le La. Et la suite n'allait pas decrescendo. Donovan et son numéro de magicien cartes en main impressionnait même Éric Antoine, pourtant référence du genre.

L'Ovni Laura Laune remporte le "Golden Buzzer"

Soprano de son côté s'émerveillait et avait la bienveillance qu'on lui connaît. Il a même failli "goldenbuzzer" sur "Les Géométries variables". Trois garçons qui chorégraphient leurs mouvements de bras, et les synchronisent afin de ressembler à un Tetris humain, en référence au célèbre jeu sur Game Boy. Après l'émerveillement, est venu le frisson avec Deadly Games.

Bravo !!! pic.twitter.com/UHj0o74kFM — Hélène Ségara Off (@helenesegaraoff) 16 novembre 2017

Un lanceur de couteau et sa femme qui est la cible à manquer. Sur une roue en mouvement ou à l'aveugle, le lanceur réussit un sans-faute et sa femme sort indemne. Et les numéros s'enchaînent. Véronique la chanteuse qui rappelle Suzanne Boyle dans le concept, et des magiciens toujours bluffants.



Moulla, sa coupe de cheveux "pétard" et surtout son numéro de manipulation de smartphone, a été un moment apprécié de la soirée. Jusqu'au best of des auditions qui a mis en avant un "Golden Buzzer" qui a fait l'unanimité : Florent et Justin, "Les Anges vagabonds", l'un est en fauteuil roulant, mais ça ne l'empêche pas de faire un numéro de danse avec son compère. Un moment de grâce qui a fait buzzer et les a envoyés en finale directement.

Duo qui nous remet les idées en place, les anges vagabonds ont leur place au paradis de @LFAUIT , merci @eric_antoine ¿¿ #LFAUIT pic.twitter.com/gw86FtV7pN — Kamel Ouali (@kamelouali) 16 novembre 2017

Mais il manquait toujours le "Golden Buzzer" de Soprano, celui des demi-finales, et il allait arriver lors d'une prestation renversante et étonnante. Laura Launes surprenait après des auditions passées grâce à une chanson grivoise, elle partait cette fois-ci sur une chanson sur l'abandon d'un enfant.

Une prise de risque maximale, payante grâce à l'air candide que dégage l'interprète. "Je croyais que c'était Blanche neige", avouait Soprano. Le rappeur, pris à contre-pied, saluait la prestation et offrait un accès direct en finale à la chanteuse déjantée. Le clou d'une soirée réussie. La France a un incroyable talent reste un produit télé de qualité, et zapper les auditions a finalement comme avantage de ne voir que de bons numéros. M6 semble avoir fait le bon choix en maintenant le programme.