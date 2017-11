publié le 23/11/2017 à 22:18

Une nouvelle star dans La France a un incroyable talent ? En tout cas, le jury de l'émission et le public présent ont été bluffés par les talents musicaux d'un jeune homme pas comme les autres. Lou B. qui avait déjà fait sensation lors des auditions en reprenant Formidable de Stromae, a emporté le cœur de tous lors de la demi-finale.



Atteint du syndrome de Morsier, un problème congénital qui le prive de la vue et de l'odorat, il développe néanmoins une oreille musicale particulière. Dès son plus jeune âge, il était au clavier pour jouer de la musique, au point d'en faire sa grande passion et son incroyable talent.



Lors de la demi-finale, il interprète au piano une des ses propres compositions, J'vous kiffe, qui a touché tout le jury, dont un Soprano qui a apprécié le rap du jeu Lou B. (prononcé "Lou Bi"). Hélène Ségara de son côté a été très émue. Il a toutes ses chances lors des délibérations.