Top Chef 2023 : Danny, le candidat aux multi passions, réagit après son élimination

Le deuxième épisode de la 14ème saison de Top Chef signe le départ du candidat au style et au rire caractéristique, Danny. Interviewé par Stéphane Rotenberg, il donne son ressenti après son élimination dans le podcast de RTL : "Coup dur et frustration. On se remet en question. Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Je n'avais pas les planètes alignées. J'étais peut-être trop stressé", confie le candidat. "Et puis j’étais malade comme un chien, j’étais perdu, je n’avais plus mon palais, je n’avais pas le goût, j’ai essayé de ne pas lâcher mais j’étais malade malade... C’est vraiment mal tombé", regrette le candidat qui s’est fait critiquer pour un assaisonnement raté.



Stéphane Rotenberg revient sur son parcours prestigieux puisque Danny a fait ses débuts aux côtés des plus grands. Il commence la gastronomie au Ritz de Paris avec le chef Michel Roth qui est Bocuse d'Or et Meilleur Ouvrier de France. Il part ensuite travailler pour le chef étoilé, Pierre Gagnaire, qui est également décoré de la Légion d'honneur. Et depuis 8 ans, Danny est de retour dans les cuisines du chef Michel Roth, en tant que sous-chef.

Avant Top Chef, le candidat avait déjà une forte communauté sur Instagram avec plus de 100.000 abonnés qui regardent ses vidéos culinaires : "Je fais des petites vidéos ludiques où je montre mes recettes, tout ce que j'ai appris tout au long de mes parcours en gastronomie. Je voulais avoir un peu de reconnaissance, car je n'avais pas vraiment de retour pour moi, pour mes créations" explique Danny.

En plus de la cuisine, Danny fait de la trap latine (un mélange de rap et de reggaeton) : "Ça fait partie de mes passions. En tout cas, la musique, ça vient de là où j'ai grandi. J'ai grandi en banlieue parisienne et on était tout de suite dans le milieu du hip-hop, de la culture urbaine. Et du coup, j'ai commencé très jeune à rapper", confie le candidat.

Son rêve ultime serait tout de même dans l'univers de la cuisine puisqu'il souhaite être chef étoilé : "Du jeune de Rosny-sous-Bois, arriver à être étoilé Michelin, ce serait incroyable" conclut Danny.

La 14ème saison de Top Chef a démarré le 1er mars sur M6. Ils sont 16 candidats prêts à tout donner derrière les fourneaux pour décrocher la victoire.

