Top Chef 2023 : "J'étais dégoûté de moi-même", réagit Jacques après son élimination

Le quatrième épisode de la 14ème saison de Top Chef signe le départ de l'un des frères globe-trotters de la compétition, Jacques. Interviewé par Stéphane Rotenberg, il confie être peiné de quitter l'aventure aussi tôt : "J'étais dégoûté de moi-même le jour de mon élimination, parce que je suis parti très loin dans ma tête. J'ai fait quelque chose qui me ressemble un peu dans mon optique du go hard ou go home, mais ça ne me ressemblait pas trop dans le sens où je suis parti trop loin."

Une finale entre frères aurait été un rêve, mais à choisir, Jacques préférait partir avant son frère : "En toute honnêteté, j'ai préféré être éliminé avant Mathieu. C'est très frustrant parce que si je le voyais éliminé avant moi, ça aurait été énormément plus dur", déclare-t-il.

Dans le podcast de RTL, Jacques revient sur le parcours atypique qu'il a partagé avec son frère avant de participer à Top Chef. Issus d'une famille modeste, ils ont grandi dans la culture du "self-made-man". Passionnés de cuisine depuis leur plus jeune âge, ils décident de partir en Australie avec 300 euros en poche pour tenter de transformer leur rêve en réalité : "On ne parlait pas anglais, c'était une catastrophe, on ne connaissait personne. On avait un travail, via l'ami d'un chef qu'on connaissait pas du tout dans un endroit qu'on ne connaissait pas (…) avec Mathieu, on vivait dans des auberges de jeunesse et dans un van, tout en travaillant", précise-t-il.



On ne suit pas notre cerveau et notre logique, on suit notre cœur Jacques

Le binôme a ensuite posé ses valises dans un autre pays : "On est partis en Nouvelle-Zélande pour bosser dans un restaurant qui n'existait pas sur Internet. Et au final, on a écrit l'histoire dans ce restaurant, on est devenus numéro 1 du pays, meilleurs chefs de l'année, en fait, on a tout gagné là-bas et c'était une super belle histoire" poursuit le candidat.



Top Chef a été pour eux un vrai challenge puisqu'ils ont dû adapter leur cuisine au style et au dressage très marqués, à un concours qui répond à certains codes de la gastronomie française : "Le fait d'avoir fait Top Chef avec tous ces codes qui doivent être respectés, tout ça a été une épée à double tranchant pour Mathieu et moi ", rajoute-t-il.

Toujours au micro de Stéphane Rotenberg, Jacques avoue également qu'il ne connaissait aucun des chefs jurés de l'émission : "On ne connaissait aucun des chefs, aucun de leur background. On s'est renseignés le moins possible. On a vu la saison précédente pour savoir à quoi s'attendre, mais j'ai voulu vraiment me renseigner le moins possible sur les chefs pour découvrir en même temps qu'eux me découvrent et dialoguent avec mon style. Ça passe ou ça casse. "

L'après Top Chef commence à se dessiner pour Jacques puisqu'il aimerait commencer de nouveaux projets, cette fois-ci dans l'hexagone et toujours accompagné de son frère.

La 14ème saison de Top Chef a démarré le 1er mars sur M6. Ils sont 16 candidats prêts à tout donner derrière les fourneaux pour décrocher la victoire.

