Top chef 2023 : "J'ai réussi à montrer qui j'étais", réagit Jean après son élimination

Le dixième épisode de "Top Chef" signe le départ du très chaleureux candidat Jean. Interviewé par Stéphane Rotenberg dans Top Chef, le podcast, il se confie sur son ressenti après son élimination : "Top Chef, c'est un concours, mais ce qui est important, c'est de montrer sa personnalité, et de donner envie aux gens de goûter notre cuisine, mais aussi de nous rencontrer. J'ai réussi à montrer qui j'étais, avec le sourire".

L'auvergnat de 26 ans, qui a vraisemblablement bien vécu son élimination, est parti à la suite de la redoutable épreuve de la "guerre des restos". Accompagné de Mathieu et Carla, leur restaurant "La Cantina", proposant une décoration et une cuisine franco-mexicaine, n'aura pas convaincu les habitants de Suresnes, ainsi que le célèbre critique culinaire François Régis Gaudry.

Au micro de Stéphane Rotenberg, le jeune homme explique que son premier objectif était déjà atteint : "Ma seule ambition, c'était d'arriver à l'épreuve où on ramenait un proche et je voulais ramener mon petit frère dans Top Chef", raconte-t-il.

Fier d'être arrivé à ce stade de la compétition, Jean a assumé sa personnalité et sa cuisine atypique, ce qui n'était pas le cas au début : "Les deux premières émissions, pour être tout à fait honnête, celles dans le champ et celle sur la fameuse tasse à café, j'étais vraiment stressé. J'avais vraiment envie de bien faire et je me mettais la pression, il y avait tous mes parents, et tous les gens autour de moi étaient vraiment à fond", déclare-t-il.

Un stress qui s'est évaporé au fur et à mesure du temps, lui permettant de remporter quelques épreuves. Mais Jean ne s'est jamais perçu comme l'un des favoris de la compétition, bien qu'ayant étudié à l'Institut Paul Bocuse et travaillé pour l'Intercontinental Hotels Group : "Je me suis clairement vu comme l'outsider. Bien sûr, j'ai fait une belle école de cuisine, mais après, je n'ai pas fait que des grosses maisons", ajoute-t-il.

La suite pour Jean se dessine petit à petit. Contrairement à la majorité des candidats, il ne souhaite pas ouvrir un établissement : "Ça ne sera sûrement pas un restaurant, parce que moi, je veux rester un cuisinier (…) Je vais plutôt essayer de m'inscrire dans des petits événements, des repas un peu sympathiques, des restaurants éphémères, parce que j'ai envie de rencontrer les gens", conclut-il.

