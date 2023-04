Top chef 2023 : Glenn Viel se confie sur sa dyslexie et sa "panique" à l'école

À écouter TOP CHEF - 16. Comment Glenn Viel a-t-il obtenu sa troisième étoile ? (2/2) 00:19:34

Il fait maintenant partie des personnalités emblématiques de Top Chef, Glenn Viel, chef trois-étoiles à l'Oustau de Baumanière, situé aux Beaux de Provence, se confie dans ce podcast inédit sur son enfance et ses problèmes de dyslexie.

La dyslexie est un trouble de la lecture et de l’écriture spécifique et durable qui apparaît dans l'enfance. Elle touche environ 5 % des Français, dont le chef Glenn Viel. Au micro de Stéphane Rotenberg, il parle de cette maladie dont il a beaucoup souffert étant petit : "La dyslexie, c'est compliqué, on est perçu souvent comme des gens bêtes : je n'ai pas de mémoire, je ne capte pas les choses, je n'entends pas les mêmes sons. Il y a des mots que j'entends, mais que je prononce différemment des autres", explique le chef.

Dans les années 80, la dyslexie n'était pas reconnue comme maladie et les enfants touchés étaient laissés de côté dans le système scolaire. Des difficultés d'apprentissage qui se sont vraiment posées en classe de troisième pour le chef étoilé : "Je n'ai même pas eu le brevet des collèges et pourtant, je n'avais pas beaucoup de points à rattraper, mais je panique, encore une fois, je pars avec trop de doutes, trop d'incertitudes et je n'ai pas confiance", ajoute Glenn Viel.



Alors très vite se pose la question de son orientation professionnelle. Fils de gendarme, le jeune Glenn Viel veut suivre le même chemin, seulement, le concours est composé d'une dictée, un exercice perçu comme insurmontable pour le chef : "Avec une dictée, je panique, je perds pied, je nage en eaux troubles, sans bouée, c'était trop compliqué pour moi", poursuit Glenn Viel.

C'est donc sans grandes convictions au départ que Glenn Viel se lance dans des études de cuisine : "il y a les travaux pratiques, on n'est pas assis sur une chaise, on apprend des choses, on se coupe les doigts, on réussit à tourner une pomme de terre, on me dit 'c'est bien ça!' Enfin un peu de positif, ça marche. Puis ouais ça m'intéresse, donc du coup, je commence à peut-être travailler un peu plus", affirme le chef.

Une formation qui va très vite devenir une véritable passion puisqu'il remporte à 19 ans le concours du meilleur apprenti de Sarthe, jusqu'à devenir à 40 ans le plus jeune chef ayant obtenu trois étoiles au guide Michelin en 2020. Sa dyslexie n'est donc plus du tout un frein pour sa carrière : "Je suis bien que dans mes cuisines, c’est le seul endroit où je ne panique pas" conclut-il.

