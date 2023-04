Top chef 2023 : "Je suis très frustrée", réagit Albane après son élimination

Le neuvième épisode de "Top Chef" signe le départ de la touchante Albane. Interviewée par Stéphane Rotenberg dans le podcast "Top Chef", elle se confie sur son ressenti après son élimination : "Je suis heureuse d’être arrivée jusqu’à la neuvième semaine, franchement j’y pensais pas vue le début du concours (…) je suis frustrée parce que c'est vrai qu'au final, au fur et à mesure des semaines, on se dit 'Ah, c'est chouette, j'y arrive, je continue', donc j'ai envie d'avoir cette place en finale, on ne fait pas une compétition pour ne pas la gagner, mais j'en garde plein de bons souvenirs."

Très vite remarquée sur les réseaux sociaux pour sa voix assez atypique, elle répond aux internautes dans ce podcast : "Un complexe m'est arrivé parce que je n'entendais pas ma voix comme ça (…) J’ai commencé le concours, j'avais la voix cassée, j'ai déjà la voix grave de base, mais alors là, c'était infernal. Les comparaisons à Marge Simpson, ou la blague sur mon partenariat avec lysopaine, j'étais morte de rire."

Au micro de Stéphane Rotenberg, la candidate revient également sur ses débuts difficiles lors de la première épreuve du concours qui s'est déroulée dans un champ : "On n'est vraiment pas dans une cuisine et du coup, on a aucun repère. On ne sait pas où est l'eau, on ne sait pas où va être le garde-manger. Il fait froid, il y a du vent, il y a beaucoup de contraintes qu'on ne maîtrise pas. Et du coup, c'est vrai que c'est très très dur", explique-t-elle.

Une candidate ayant un gros manque de confiance

Bien qu'ayant travaillé pour des chefs étoilés, Albane ne se percevait pas du tout comme dangereuse pour les autres candidats : "Je pense que quand je suis arrivée, les autres candidats m’ont regardé avec des yeux, genre ‘ah ouais, elle est perchée elle, complètement allumée.’ Je pense vraiment que j'étais la candidate que tout le monde voyait sauter dès le premier tour", raconte-t-elle.

C'est avec le temps qu'Albane a vraiment été prise au sérieux, en battant des candidats tels que Danny ou étant le coup de cœur des Meilleur Ouvrier de France lors du cinquième épisode : "C'est vrai que c'est des gens qu'on admire vraiment dans notre métier (…) donc avoir eu quatre coups de cœur de quatre meilleurs ouvriers de France avec mon chef de brigade Philippe Etchebest, qui a lui aussi le col bleu blanc rouge. Je pense que c'était vraiment le moment le plus beau de mon concours", déclare-t-elle.

Albane n'aura malheureusement pas réussi à convaincre le chef pâtissier, Julien Dugourd lors de l'épreuve éliminatoire sur le thème de la tarte sans pâte. La candidate a fait le mauvais choix de prendre l'artichaut pour remplacer la pâte de sa tarte. Cette dernière a manqué de croustillant selon le chef invité, ce qui lui a coûté son élimination.

Un départ du concours qui lui aura donné plein d'idées pour la suite, puisque l'après "Top Chef" se dessine pour la candidate de 23 ans. Un futur aux côtés d'un autre candidat de la saison : " J'ai un projet en cours avec un Hugo Riboulet, on s'associe pour faire un concept de street food qui sera avec beaucoup de bases végétales mais, ça sera très gourmand. On va reprendre des classiques de la gastronomie française", conclut-elle.

La 14ème saison de Top Chef a démarré le 1er mars sur M6.

