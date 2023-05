Ce mercredi 10 mai signe le grand retour de la fameuse boîte noire. À l'intérieur, les candidats sont plongés dans l'obscurité la plus totale. Seuls le goût, le toucher et l'odorat peuvent les aider à deviner le plat élaboré par le chef doublement étoilé : Pascal Barbot.

Habitué des cuisines Top Chef, ce dernier ne leur aura pas facilité la tâche avec une proposition très difficile à déceler en étant privé de la vue : une brochette totalement végétarienne à la texture et au goût de viande. Les candidats devaient donc retrouver le champignon Portobello, la betterave rouge, le jus d'oignon rôti et miso de seigle, les ravioles de butternut ainsi que la purée de cédrat yuzu.

Sans grande surprise, tous les candidats se sont fait piéger par cette duperie gustative, à l'exception de Mathieu qui a tout de suite reconnu la texture du champignon et de la betterave. Ce dernier a finalement suivi le mauvais instinct de son coéquipier Jérémie et tous sont partis dans la mauvaise direction en réalisant un plat à base de viandes, en cuisinant du foie de volaille ou encore du lard de cochon. Ce n'est que lorsque les chefs de brigade, Glenn Viel, Paul Pairet et Philippe Etchebest sont rentrés à leur tour dans la boîte noire, que les deux équipes sont retournées dans la bonne direction. Les palais extrêmement aiguisés des chefs étoilés auront fait la différence lors de cette épreuve redoutable.

Les réalisations des deux équipes se sont fortement rapprochées de celle signée par Pascal Barbot, mais c'est finalement l'équipe de Sarkia, Hugo et Philippe Etchebest qui sortent gagnants grâce au dressage et au bon choix de l'assiette.







À écouter TOP CHEF - 21. Les confidences de Jérémie après son élimination 00:10:58

La 14ème saison de Top Chef a démarré le 1er mars sur M6. Ils sont 16 candidats prêts à tout donner derrière les fourneaux pour décrocher la victoire. Pour découvrir les autres podcasts Top Chef, rendez-vous ici.

