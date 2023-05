Finaliste de la deuxième saison de Top Chef face à Stéphanie Le Quellec, gagnante de cette édition, Fanny Rey revient sur cette période qui a marqué sa vie et sa carrière. Au micro de Stéphane Rotenberg, elle confie que cette émission lui a avant tout servi de tremplin.



"Je ne m'attendais pas du tout à ça, parce que c'était les toutes premières émissions. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais je recevais des coups de téléphone au restaurant où je travaillais à l'époque (…) dès les premières diffusions, c'était des appels et des bouquets de fleurs", explique-t-elle.

L'année suivant sa participation à Top Chef, Fanny Rey ouvre en 2012 "l'auberge de Saint-Rémy-de-Provence" avec son compagnon Jonathan Wahid, chef pâtissier et champion de France des desserts en 2005. Son importante médiatisation est alors un véritable atout pour le lancement de son restaurant et l'est encore aujourd'hui : "des clients, des personnes que je croise, que je rencontre, avec qui j'échange me parlent de Top Chef, ça les a marqués" poursuit-elle.

Une finale 2011 qui reste encore exceptionnelle : d'une part grâce au niveau de Fanny Rey et de Stéphanie Le Quellec, mais également car elle est encore aujourd'hui la seule à avoir été composée de deux femmes. Dans ce podcast, la cheffe reconnaît l'avant-gardisme du programme à ce sujet par rapport à d'autres : "Cette émission en particulier permet de mettre en lumière une femme en cuisine. Ça a été un vrai tremplin pour moi, mais aussi pour beaucoup de jeunes femmes, puisqu'elles ont pu se projeter dans leur passion et c'est Top Chef le précurseur", assure-t-elle.

Le talent de la cheffe lui a permis d'atteindre le Graal en 2017 avec l'obtention de sa première étoile au guide Michelin qui l'élit également "Femme Chef de l'année". Fanny Rey représente un réel espoir pour la féminisation du métier et donne de quoi faire rêver les jeunes filles : "J'avais des petits messages de jeunes filles qui me disaient 'vous m'avez donné du courage, je vais continuer de pousser' et ça m'a beaucoup touchée", conclut-elle.

La 14ème saison de Top Chef a démarré le 1er mars sur M6. Ils sont 16 candidats prêts à tout donner derrière les fourneaux pour décrocher la victoire. Pour découvrir les autres podcasts Top Chef, rendez-vous ici.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info