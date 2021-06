"Top Chef" 2021 : fin de la demi-finale, épreuves... Que vous réserve l'épisode 17 ?

publié le 01/06/2021 à 11:03

C'est probablement l'un des épisodes les plus importants de cette saison 12 de Top Chef. Le 2 juin sur M6, le public découvrira qui sont les deux finalistes ente Matthias (brigade bleue, Philippe Etchebest), Sarah (brigade violette, Paul Pairet) et Mohamed (brigade rouge, Hélène Darroze).

Dans cet épisode 17, c'est la suite et la fin de l'épreuve de la demi-finale. Dans l'épisode précédent, Mohamed avait ouvert le bal en mettant ses camarades au défi sur le thème des macaronis fourrés. Challenge remporté par Sarah, qui avait paniqué une bonne partie de ce challenge. La cheffe avait ainsi remporté son premier point vers la suite du concours, mais en perdant son épreuve, les compteurs sont de nouveau à zéro pour les trois candidats.

C'est au tour de Matthias de dévoiler son épreuve pour Mohamed et Sarah dans cet épisode du 2 juin. Olivier Nasti, seul chef au monde à être auréolé des 5 toques Gault et Millau en 2020, jugera l'épreuve de Matthias. Avant de découvrir les résultats et les deux finalistes la saison 12 de Top Chef, Philippe Etchebest, Héléne Darroze et Paul Pairet passeront un moment avec leurs candidats en visionnant les moments forts du concours.