Les conseils de Cyril Lignac pour un gâteau moelleux à la papaye

publié le 27/05/2021 à 10:21

Corentin qui habite en région parisienne, aimerait réaliser un dessert à base de papaye. "Ce n'est pas facile, car la papaye est un fruit exotique que l'on déguste avec de la mangue et du fruit de la passion", démarre Cyril Lignac. Et comme c'est un fruit très moelleux, c'est assez compliqué de le mettre dans un dessert.

On prend une papaye pas trop mûre, que l'on coupe en gros dés et que l'on met dans de l'eau bouillante. On égoutte, puis on la mixe dans un blender pour en faire une purée. On ajoute 2 œufs, 140g de sucre, 50g de farine, 20g de beurre, 70 ml de lait et on mélange pour obtenir une pâte assez liquide et moelleuse.

Ajoutez du jus de citron vert. Beurrez le moule. Versez votre préparation et cuisez au four à 180 degrés jusqu'à que le gâteau soit bien moelleux et coloré.

