publié le 26/05/2021 à 21:16

Fans de BTS et de McDonald's, voilà de quoi vous réjouir. Ce 26 mai, la chaîne de fast-food américaine a dévoilé sa collaboration avec les sept membres du groupe de K-Pop, dans une courte vidéo, qui dépasse déjà les 400.000 vues.

Suga, J-Hope, Jimin, V, RM, Jin et Jungkook offrent leurs plus beaux regards et quelques pas de danse à la caméra, tout en dégustant les aliments de leur "BTS Meal". Une boîte de 10 nuggets, une frite moyenne et un moyen Coca Light se trouvent dans ce menu des boîtes McDonald's en violet, la couleur du groupe de K-Pop aux millions d'albums dans le monde.

Les Chicken McNuggets du BTS Meal s'accompagnent de deux sauces "Sweet Chili" et "Cajun", une grande première aux États-Unis. La chaîne de fast-food américaine a d'ailleurs expliqué dans un communiqué que ces deux sauces sont inspirées de recettes sud-coréennes, comme le rapporte le média américain USA Today. Ce BTS Meal est disponible dans 11 pays dont la Corée du Sud et à partir du 20 juin prochain aux États-Unis. Malheureusement, il ne sera pas vendu en France.