Top Chef 2020 : qui sont les candidats encore en lice ?

publié le 25/03/2020 à 10:26

La compétition se resserre pour Top Chef 2020. Dans cette 11e saison, dont l'épisode 6 sera diffusé ce mercredi 25 mars 2020 sur M6, il ne reste plus que 9 candidats sur les 15 présents sur la ligne de départ.

Dans ce 6e épisode, les candidats des brigades devront rivaliser de génie et de détermination pour réaliser des desserts sans sucres ajoutés, puis travailler une pièce de viande d'exception pour Christophe Hay, chef doublement étoilé. Mais avant de découvrir ces nouvelles épreuves, qui est encore dans la compétition et surtout dans quelle brigade évoluent les prétendants au titre ?

Malheureusement pour Michel Sarran (brigade jaune), il ne reste plus que Nastasia dans son équipe. La brigade de Paul Pairet (violet), le nouveau chef de cette 11e saison est encore au complet avec Justine, Mory et Adrien. Il en est de même pour la brigade bleue de Philippe Etchebest avec Diego, Gratien et Martin. Enfin l'équipe d'Hélène Darroze (brigade rouge) est composée de David et Mallory.