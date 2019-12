"Top Chef" : que deviennent les denrées alimentaires ?

publié le 10/12/2019 à 12:35

74,6 millions d'euros récoltés lors du Téléthon 2019, la collecte de la banque alimentaire de fin novembre en hausse de 18;5 % par rapport à l'an dernier avec 185 tonnes de nourritures collectées... les français sont généreux !

Et puis il y des collectes dont on parle moins, et pourtant : chaque année la chaîne M6 tourne pendant pendant plusieurs mois son émission Top Chef qui génère, des dons importants et très particuliers auprès de la Croix Rouge.

Pour s'en rendre compte, direction le plateau TV où se tourne l'émission en Seine-Saint-Denis. Ce sont les derniers jours de tournage, face à nous l'immense salle où les candidats cuisinent, mais ce qui attire le regard c'est le garde-manger. Une salle, remplie de dizaines de kilos de denrées alimentaires et condiments en tout genre, c'est là souvenez-vous que tout débute pour les candidats avant de réaliser une recette.

Le garde manger de Top Chef Crédit : PIERRE OLIVIER/M6

Un garde-manger qui a tout d'une corne d'abondance, ça doit se voir à l'écran. Par exemple, explique Vincent Meslin conseiller culinaire de Top Chef "quand nous cuisinons des poulets frites avec 5 ou 6 candidats, nous prévoyons toujours 2 à trois poulets par personne, des poulets du terroir, du périgord, de la patte noire etc et pour les frites, des sacs de 25 kg par palettes de 100 à 200 kg. Pendant plusieurs mois l'émission va ainsi utiliser des centaines de kilos de denrées alimentaires qui sont ensuite données à la Croix Rouge.

Résultat une manne inespérée explique Samuel Macé le directeur territorial de l'action sociale de la Croix-Rouge en Seine-Saint-Denis : "les quantités sont si importantes, qu'il y a un phénomène de redistribution à travers les autres antennes locales Croix-Rouge et dans l'épicerie de la délégation territoriale. C'est pour nous l'occasion à la fois d'enrichir le panier des bénéficiaires, et surtout de proposer d'autres produits... des produits que les gens ont moins l'habitude de voir et surtout de cuisiner".

Entre 4 et 10 tonnes de denrées récupérées

La quantité donnée varie selon les saisons, une explication à ça : chaque tournage a ses particularités, tournage en studio ou en extérieur. Seules les denrées utilisées en intérieur à Paris sont données à la croix rouge de Seine-Saint-Denis. Pour les extérieurs, ce sont les antennes locales et d'autres associations qui en profitent. Les volumes varient donc d'une saison à l'autre entre 4 à 10 tonnes de denrées redistribuées.

Dans l'émission on mijote plutôt du curieux, du rare et de l'exceptionnel.

Et bien justement, alors que le tournage bat son plein en Seine-Saint-Denis, à quelques kilomètres de là, la Croix Rouge donne un autre cours de cuisine. Dans la salle municipale prêtée par la mairie du pré Saint Gervais, pas de chef cathodique. Autour de la table, des bénéficiaires de la croix rouge qui vont apprendre ce jour-là à cuisiner des choux Kalé, sous la houlette de Chantal la cuisinière référente bénévole (et haute en couleurs) de la croix rouge : "Top chef me donne des denrées, hier on a eu à peu près 500kg, donc je fais un tri, et avec ce que nous ne connaissons pas, nous organisons un cours de cuisine. Par exemple aujourd'hui nous avons du chou Kalé (ou chou frisé, plein de fibres et de vitamines). Avec ce chou nous allons faire des quiches... allez mesdames on va commencer par enlever les côtes (les nervures à la base du chou)".



Autour de la table il y a plusieurs mamans, dont Lila et Samira pour qui les repas à la maison deviennent une fête "c'est mon moment à moi" explique Samira, "ça nous change de l'ordinaire" explique de son coté Samira qui a revêtu un beau tablier pour l'occasion. au fond de la salle, Chantal a disposé des dizaines de recettes que les mamans pourront emporter avec elle, autant d'idées pour améliorer le quotidien.

Les recettes de Chantal Crédit : Laurent Marsick

Ces cours de cuisine ont aussi une autre vertu glisse Laurent Baron le maire (PS) du Pré Saint Gervais "cela permet de créer du lien social pour ces mamans qui viennent cuisiner, et pour nous c'est un sacré coup de main même si on porte les politiques de solidarité, d'être aidé comme ça c'est important pour nous".



En tout, les dons de Top chef permettent ainsi d'offrir l'équivalent de 150 repas par semaine pendant toute la durée du tournage (2 à 3 mois). Top chef sera de retour sur M6 début 2020 pour une 11ème saison.