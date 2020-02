"Top Chef" : qui est Paul Pairet, le nouveau juré ?

publié le 15/02/2020 à 07:56

Le 19 février revient l'émission culinaire Top Chef, pour une onzième saison. Après dix années de bons et loyaux services, Jean-François Piège a raccroché son tablier et cédé sa place de juré à un nouveau chef, Paul Pairet.

Originaire de Perpignan, ce chef de 55 ans possède trois restaurants à Shanghai, dont Ultraviolet, un établissement avant-gardiste où sons, lumières et nourriture proposent une véritable expérience multi-sensorielle. Avec ce restaurant Paul Pairet affiche 3 étoiles au guide Michelin depuis 2017.

Un espace hors du temps où les candidats de la saison 10 de Top Chef avaient eu l'opportunité d'aller dîner. Véritable maître de la gastronomie, Paul Pairet est un chef reconnu par ses pairs. Il a, entre autre, été distingué meilleur restaurateur du monde en 2018 par les Grandes Tables du Monde.

Un chef haut de gamme

Arrivé à Shanghai en 2005, Paul Pairet y a désormais trois restaurants classés parmi les meilleurs tables d'Asie et du monde. Mr & Mrs Bund, ouvert en 2009 est rapidement classé 7e du classement des meilleures tables d'Asie du guide Miele et 43e place mondiale du World's 50 best en 2013.

Ultraviolet, qui associe cuisine et technologie est, en 2018, classé 24e du World's 50 best et est le seul restaurant triplement étoilé de Shanghai. En mars 2019, Paul Pairet lance son troisième établissement, toujours dans la ville chinoise, le bistrot Polux. Un palmarès qui fait la légitimité du chef au sein du jury de l'émission. Une cuisine qui bouscule les codes et que le chef souhaite révélatrice d'émotion.

Sur son site internet on peut lire "Au final, c'est le sentiment, l'émotion provoqué par le plat qui compte". Lors d'une interview accordée à Fine Dining Lovers Paul Pairet a par ailleurs déclaré : "Un jour, deux clients ont pleuré deux fois pendant le repas (...) c'est un beau compliment".

Cette année, la compétition #TopChef va accueillir un nouveau membre dans le jury : Paul Pairet, chef du restaurant 3 étoiles « Utraviolet » à Shanghai.

Il rejoint @HeleneDarroze @Chef_Etchebest et @MichelSarran1 - @Steph_Rotenberg pic.twitter.com/cvsa9IbWco — M6 (@M6) September 5, 2019

L'arrivée de Paul a été une belle complicité Philippe Etchebest Partager la citation





Être un invité de la dixième saison a conforté le chef dans son choix d'accepter le rôle de nouveau juré : "Ça a été très décisif dans la volonté de le faire cette année parce que j'avais été impressionné par le contexte professionnel de Top Chef" raconte-t-il lors de son entretien avec Planet.fr.



Et le moins que l'on puisse dire c'est que son arrivée au sein du jury a fait l'unanimité. Toujours selon le site d'information, sa collègue Helène Darroze a confié à son sujet qu'il était "un personnage qui suscite une espèce de curiosité, de respect", tandis que pour Philippe Etchebest "l'arrivée de Paul été une belle complicité et une approche culinaire vraiment intéressante pour nous et les candidats".



Et si Paul Pairet brille en Asie, le restaurateur va ouvrir un établissement dans son pays natal. Après être passé par les cuisines de Jakarta, Sydney, Hong Kong ou Shanghai, c'est au tour de Paris de redécouvrir la cuisine du chef avec un nouvel établissement. Une brasserie ouvrira courant 2020 au cœur de la capitale et prendra place au dernier étage de la Samaritaine.