"Top Chef 2020" : date, candidats, règles... Ce que l'on sait

publié le 18/02/2020 à 08:30

Une dose de stress, une pincée d'humour et des kilos de recette, Top Chef revient le 19 février prochain à 21 heures. Pour cette onzième édition, de nombreuses nouveautés seront au rendez-vous. À commencer par l'apparition d'un nouveau chef étoilé.

Jean-François Piège a préféré laisse sa place. Et c'est Paul Pairet, un chef triplement étoilé, qui le remplace. Les spectateurs pourront également retrouver Michel Sarran, Hélène Darroze et Philippe Etchebest. Comme l'année dernière, donc, les candidats seront évalués par non pas trois mais quatre brigades.

Les 15 candidats âgés de 22 à 31 ans devront toujours autant impressionner les chefs et les convaincre de pouvoir être choisis dans leurs brigades, et surtout, pouvoir y rester pour succéder à Samuel Albert, gagnant de la dixième édition de l'émission culinaire.

Date de diffusion

Après avoir fait patienter les fans pendant un an, l'émission Top Chef revient mercredi 19 février 2020 dès 21 heures sur M6 et sera à suivre tous les mercredis soir pendant deux mois.

15 candidats

Jean-Philippe, Pauline, Adrien, Martin, Mallory, David, Gianmarco, Gratien, Nastasia, Justine, Mory, Arthur, Jordan, Maxime, Diego... Pour cette onzième saison, 15 candidats (douze hommes et trois femmes) âgés de 22 à 31 ans s'affronteront en espérant succéder à Samuel Albert, grand gagnant de la dixième édition de Top Chef.

Un nouveau juré

Après dix années de bons et loyaux services, Jean-François Piège a raccroché son tablier et cédé sa place de juré à un nouveau chef : Paul Pairet. Originaire de Perpignan, ce chef de 55 ans possède trois restaurants à Shanghai, dont un qui affiche trois étoiles au guide Michelin depuis 2017. Son arrivée dans l'émission a fait l'unanimité.

Les règles placées sous l'éco-responsabilité

La saison dernière était placée sous le signe de l'excellence. Cette année, Top Chef 2020 sera consacrée à l'éco-responsabilité. L'émission accueillera notamment Christopher Coutenceau, qui a reçu le prix de la gastronomie durable en 2019 par le guide Michelin, pour une épreuve.





Tous les invités de cette édition devront partager comme point commun une approche éco-responsable de la cuisine, qui se matérialisera notamment avec des épreuves zéro-déchet.