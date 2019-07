publié le 04/07/2019 à 19:37

"À un moment donné, il faut que ça s'arrête". Dans une interview accordée à Melty, Alexia Duchêne dénonce les agressions sexuelles et le harcèlement dont elle a été victime au début de sa carrière dans la restauration.

Avant d'être demi-finaliste dans la saison 10 de Top Chef (diffusée sur M6 de février à mai 2019), la jeune femme de 23 ans avait déjà eu de nombreuses expériences, qui lui ont appris le métier, certes, mais qui lui avaient aussi laissé des impressions amères sur le sexisme de ce milieu. Les cuisines des restaurants étoilés dans lesquels la jeune femme a travaillé ne font pas exception.

La cuisinière évoque notamment "les mecs qui te mettent la main au cul", ceux "qui te parlent mal" et les autres, qui se permettaient de lui envoyer des messages en pleine nuit pour lui demander de les rejoindre chez eux, alors qu'elle avait 15 ans. La cheffe avait déjà exprimé sa fierté auparavant, de "représenter la jeunesse et les femmes dans ce métier".

Le sexisme en cuisine, un sujet récurrent

Alexia Duchêne aimerait encourager les femmes à leur "montrer que c'est possible". Selon une étude de l'Insee datée de décembre 2017, la féminisation gagne les métiers les plus qualifiés, à dominance masculine, mais recule dans certaines professions comprenant beaucoup d'indépendants, comme la restauration. Ce n'est pas la première fois que le sexisme de ce milieu, encore considéré (à tord) comme très masculin, est pointé du doigt.

Dans son essai Faiminisme, quand le sexisme passe à table (2017) la journaliste Nora Bouazzouni cherchait à comprendre les liens entre cuisine et sexisme, dans les vies personnelles et professionnelles. Ce sexisme encore beaucoup trop ancré s'expliquerait notamment par les clichés sur les femmes, qui ont la peau dure et à la misogynie des hommes, dans ce milieu.