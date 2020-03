Philippe Etchebest : "Top Chef, c’est un marathon culinaire"

publié le 14/03/2020 à 16:00

Philippe Etchebest était l’invité du Journal Inattendu, samedi 14 mars, entre deux mercredis, entre deux épisodes de Top Chef sur M6 (propriétaire de RTL), dont la dixième saison a commencé le mois dernier. Il a bien sûr été question du succès de l’émission culinaire et du plateau particulièrement relevé des candidats qui accueille régulièrement des restaurateurs étoilés.

C’est encore le cas cette année mais ils ne sont pas pour autant les favoris de l’épreuve. "Ça se joue dans la tête et c’est là que j’interviens", explique Philippe Etchebest qui précise : "Top Chef c’est un marathon culinaire et il faut être capable d’aller au bout !".



Mais il a bien sûr été question également de Cauchemars en cuisine, l’émission qui l’a fait connaitre. "Rien n’est mis en scène » explique t’il, « quand j’arrive je ne sais rien et je découvre tout ".



L’émission nous a aussi fait découvrir un passionné des pôles, il est d’ailleurs allé au Pôle Nord l’an dernier avec des scientifiques et son reportage inattendu était consacré à "l’espace des Mondes Polaires". Situé à Prémanon dans le Jura, ce musée des pôles propose une expérience inédite aux visiteurs encouragés par la voix de Paul-Emile Victor.



20200314_133443

En pleine crise du Coronavirus, Philippe Etchebest a bien sûr évoqué l’hypothèse d’une fermeture des restaurants et des bars. "On se prépare" a-t-il expliqué en parlant des 70 salariés de ses deux adresses du Grand Théatre de Bordeaux, "le quatrième mur" et "La Table d’hôtes", seule brasserie étoilée en Europe a-t-il souligné.

Et puis les fourchettes ont laissé place aux baguettes. Philippe Etchebest est le batteur d’un groupe baptisé comme il se doit Chef & the Gang. Occasion de recevoir un coup de fil surprise de de PH, Pierre Henry Thibault le bassiste du groupe qui doit se produite le soir de la fête de la Musique devant le grand théâtre de Bordeaux et donc devant le restaurant de ce chef au Top.